Россиянам рассказали, какой завтрак поможет снизить уровень холестерина

Москва, 17 июля. Какое блюдо на завтрак зарядит энергией на весь день и позволит снизить уровень холестерина в крови, рассказал диетолог Лон Бен-Ашера.

Лучшим блюдом на завтрак является овсяная каша, считает диетолог. Она заряжает энергией, улучшает работу пищеварительной системы, запускает метаболизм. Также продукт способен снизить уровень холестерина в крови.

Это связано с тем, то в овсянке содержится много клетчатки, которая в организме превращается в гель. Он выводит «плохой» холестерин. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Диетолог Светлана Фус ранее назвала продукт, который поддерживает уровень холестерина в норме. Для этого необходимо употреблять вишню.