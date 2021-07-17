Меркель посетила Байдена с прощальным визитом

Вашингтон, 17 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз посетила США на своем посту. Она встретилась с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Американский лидер дал оценку деятельности Меркель в должности канцлера. Он рассказал об «историческом значении» работы политика. Байден обратил внимание, что Меркель стала первой женщиной на посту канцлера Германии и первым выходцем из ГДР. Президент США обратился к ней на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

«Я знаю, что партнерство между Германией и Соединенными Штатами, базирующееся на фундаменте, который создавали и вы, станет еще крепче. Но лично я должен вам сказать, что мне будет вас не хватать на наших саммитах, это действительно так», — подчеркнул американский лидер.

Федеральное агентство новостей /

Байден попрощался с Меркель на посту канцлера. Она прибыла в столицу США с визитом. Встреча должна положить новое начало взаимоотношениям Вашингтона и Берлина.

Ранее политолог Сергей Марков оценил итоги встречи Байдена с Меркель и их влияние на Украину. По мнению эксперта, вопрос обсуждался между политиками, однако стороны не имеют единой позиции по ситуации с Киевом.