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Меркель посетила Байдена с прощальным визитом

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:01
Политика
Меркель посетила Байдена с прощальным визитом
Global Look Press  /  Doug Mills/Consolidated News Photos

Вашингтон, 17 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз посетила США на своем посту. Она встретилась с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Американский лидер дал оценку деятельности Меркель в должности канцлера. Он рассказал об «историческом значении» работы политика. Байден обратил внимание, что Меркель стала первой женщиной на посту канцлера Германии и первым выходцем из ГДР. Президент США обратился к ней на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

«Я знаю, что партнерство между Германией и Соединенными Штатами, базирующееся на фундаменте, который создавали и вы, станет еще крепче. Но лично я должен вам сказать, что мне будет вас не хватать на наших саммитах, это действительно так», — подчеркнул американский лидер.

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