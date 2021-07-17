Асад принесет присягу перед повторным вступлением в должность президента Сирии

Дамаск, 17 июля. Переизбранный президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принесет конституционную присягу перед повторным вступлением в должность. Сама церемония и речь государственного лидера будут транслироваться на национальных телеканалах и в его аккаунтах в социальных сетях.

Президентские выборы состоялись в Сирии 26 мая. По их результатам Асад набрал 95,1% голосов избирателей. При этом на участки явились около 14 миллионов человек, что позволяет говорить о явке в 78%.

Всего перед сирийцами были представлены три кандидатуры: сам Башар Асад, юрист Махмуд Ахмад Мерии и бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Избирательные участки были открыты с 7 утра до полуночи. При этом международные наблюдатели отметили высокий уровень организации процесса и санитарные меры, предпринятые для предотвращения распространения коронавируса. Свидетелями этому стали корреспонденты Федерального агентства новостей, в день выборов посетившие сирийский город Дума.