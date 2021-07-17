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Политолог Рар назвал провалом украинской дипломатии ситуацию с «Северным потоком — 2»
Политика
Политолог Рар назвал провалом украинской дипломатии ситуацию с «Северным потоком — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 июля. Украина не должна требовать от Германии компенсации за запуск «Северного потока — 2», считает немецкий политолог Александр Рар.

Как считает эксперт, Украина должна стать надежным транзитером газа, тогда Запад посмотрит на Киев совсем по-другому.

«Я не хочу сейчас злословить, но украинская дипломатия сейчас просто проваливается. Вместо прямого диалога с Россией они занимаются непонятно чем», — заявил Рар.

По словам политолога, Киев ставит цели, которых не может добиться, а потом требует денег у Германии в качестве компенсации за строительство «Северного потока — 2». Берлин же сделал все возможное, чтобы российский газ продолжал идти через Украину даже с запуском «СП-2».

«Киеву нужно об этом договариваться напрямую с Москвой, Германия здесь при чем?» — удивляется эксперт.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров поблагодарил ФРГ и США за поддержку «территориальной целостности» Украины и попытку проявлять понимание в вопросе продолжения транзита газа. Но Киев не услышал ничего интересного, ему не хватило перечисления инструментов, с помощью которых эти цели будут достигнуты, сказал чиновник.

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украина германия александр рар северный поток 2
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