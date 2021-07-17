В США создали первую обновленную термоядерную боеголовку для ракет Trident II

Вашингтон, 17 июля. Американские инженеры заявили о первой произведенной в США модернизированной термоядерной боеголовке W88.

Издание The Drive пишет, что новая боеголовка предназначена для баллистических ракет UGM-133A Trident II (D5), которые запускаются с подводных лодок. Новое изделие получило название W88 Alteration 370 (Alt 370). Специалисты закончили работу над ним 1 июля.

По словам экспертов, боеголовка получила уникальную систему инициации заряда, а также специальный разъем громоотвода. Примечательно, что работы по модернизации баллистических ракет начались 11 лет назад и должны полностью завершиться в 2026 году.

Ранее СМИ писали о возможном получении Пентагоном 400 крылатых стелс-ракет, «способных достать до России». Отмечалось также, что в Стратегии национальной безопасности РФ говорится об угрозе дестабилизации международной безопасности из-за планируемого размещения американских ракет в Европе, передает RT.