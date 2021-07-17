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Ракету-носитель «Протон-М» подготовили к старту с космодрома Байконур

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:58
Технологии
Ракету-носитель «Протон-М» подготовили к старту с космодрома Байконур
energia.ru  /  Пресс-Центр РКК Энергия

Москва, 17 июля. Ракета-носитель «Протон-М», оснащенная российским многофункциональным лабораторным модулем «Наука» размещена на космодроме Байконур и готова к запуску, сообщает Роскосмос.

По данным госкорпорации, сам пуск запланирован на 21 июля. Модуль «Наука» станет первым, который Россия отправит на Международную космическую станцию с 2010 года, когда к ней пристыковался малый исследовательский модуль «Рассвет».

«На Байконуре состоялся вывоз и установка в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». После подвода агрегата обслуживания наши специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса. Изначально он был объявлен в качестве первого участника лунной туристической миссии от компании Илона Маска, но космический корабль Starship, на котором должен состояться полет, все еще проходит испытания.

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россия космос роскосмос байконур
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