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Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил первый полет

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:01
Армия
Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил первый полет
Федеральное агентство новостей

Пекин, 17 июля. Испытания многоразового суборбитального корабля состоялись 16 июля и прошли весьма успешно, сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск был произведен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Первый полет корабля был завершен успешной горизонтальной посадкой на аэродроме Алашань-Юци в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

В КНР не стали раскрывать название суборбитального корабля, продолжительность полета и остальные нюансы испытаний.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что ракету-носитель «Протон-М» уже подготовили к старту. Запуск состоится с космодрома Байконур.

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китай космос цзюцюань
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