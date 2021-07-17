Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил первый полет

Пекин, 17 июля. Испытания многоразового суборбитального корабля состоялись 16 июля и прошли весьма успешно, сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск был произведен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Первый полет корабля был завершен успешной горизонтальной посадкой на аэродроме Алашань-Юци в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

В КНР не стали раскрывать название суборбитального корабля, продолжительность полета и остальные нюансы испытаний.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что ракету-носитель «Протон-М» уже подготовили к старту. Запуск состоится с космодрома Байконур.