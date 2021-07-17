Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций

Баку, 17 июля. Подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских войск, говорится в заявлении Минобороны Азербайджанской Республики.

Инцидент произошел сразу в нескольких районах: у поселка Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района. Огонь из стрелкового вооружения велся в ночь с 16 на 17 июля. Сообщалось и об ударе утром по направлению Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Бойцы азербайджанских сил открыли ответный огонь с целью подавить источники обстрела. О потерях среди солдат ВС Азербайджана не сообщается.

Обстановка на границе двух государств остается напряженной с мая 2021 года. Стороны периодически сообщают о взаимных обстрелах. В Нагорном Карабахе также находятся миротворцы ВС России. Некоторое время назад в Сети появилось видео работы россиян в Лачинском коридоре.