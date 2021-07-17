Авиация Военно-морского флота России празднует 105 лет со дня создания

Санкт-Петербург, 17 июля. Сегодня авиация ВМФ России выполняет не только общефлотские задачи, но и отрабатывает поставленные цели от южных до арктических широт.

Зарождение морской авиации в России стало возможным благодаря инициативе военных моряков. Для усиления военного флота страны 6 февраля 1910 года был создан Отдел Воздушного флота. С того момента началось развитие российской авиации в рядах ВМФ.

Главнокомандующий Военно-морского флота РФ Николай Евменов отметил, что 2021 год полон незабываемых и особенных событий для пилотов. Например, морская авиация впервые в новейшей истории приняла участие в арктической экспедиции «Умка-2021». Военнослужащие не только построили ледовый аэродром на Северном полюсе, но и отработали перехват истребителей условного противника под управлением самолета ДРЛО А-50У. Кроме этого, впервые была произведена дозаправка в воздухе над Арктикой. Адмирал также подчеркнул, что авиация ВМФ РФ постоянно обновляется и совершенствует учебные программы для летчиков.

Ранее сообщалось, что морская авиация 14 июля провела первую воздушную репетицию главного военно-морского парада над Сенатской площадью в Санкт-Петербурге. На торжественном мероприятии 25 июля пилоты продемонстрируют свой высокий профессиональный уровень выполнив различные сложные воздушные фигуры. Всего в параде примут участие 48 воздушных судов, 39 кораблей, семь подлодок, а также свыше 4 тыс. военнослужащих ВМФ РФ, пишет RT.