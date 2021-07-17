Сенаторы-республиканцы призвали ввести санкции против Али Хаменеи и Эбрахима Раиси

Вашингтон, 17 июля. Член комитета Сената США по международным отношениям и представитель Республиканской партии Тед Круз представил законопроект о введении санкций в отношении Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и новоизбранного президента Эбрахима Раиси. Поводом для рестрикций он называет обвинения в нарушении прав человека.

«Администрация [президента США ] Байдена спешит отменить санкции в отношении иранского режима и стремится устранить то, что осталось от американского давления. Они публично обязались отменить санкции эпохи Трампа, включая санкции против аятоллы Хаменеи и избранного президента Ирана. Хаменеи использует коррупцию, насилие и конфискацию, чтобы накопить богатства, украденные у иранского народа. Избранный президент Раиси несет ответственность за убийство десятков тысяч невинных иранцев. Они оба должны подвергнуться полной силе американских санкций», — говорится в заявлении Теда Круза.

"Iran is the largest state sponsor of terrorism in the world. Instead of addressing the threats it poses President Biden is crawling back to the negotiating table and lifting sanctions to appease the Iranian regime https://t.co/Ypf4GukhIx — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 16, 2021

По меньшей мере 16 сенаторов-республиканцев, включая Линдси Грэма, Марка Рубио, Тома Коттона и Рона Джонсона, поддержали инициативу.

«Иран является крупнейшим государственным спонсором терроризма в мире. Вместо того, чтобы бороться с угрозами, которые это создает, президент Джо Байден возвращается за стол переговоров и отменяет санкции, чтобы успокоить иранский режим», — отметил Рон Джонсон в пресс-релизе.

Новый президент Ирана

Ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси с большим отрывом победил на президентских выборах в Иране, проходивших 18 июня. Он набрал 72,35% голосов, заручившись поддержкой более 18 миллиона избирателей.

Тем не менее международные правозащитные организации обвиняют новоизбранного президента в преступлениях против человечности, заявляя о его причастности к массовым казням противников иранского режима в 1988 году. Раиси в тот период был одним из четырех членов комитета, руководившего вынесением приговоров.

С 2019 года Раиси наряду с некоторыми иранскими политиками находится в санкционных списках Евросоюза и США по обвинениям в предполагаемых нарушениях прав человека.

Рестрикции в отношении Али Хаменеи были также введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Верховному лидеру Ирана запрещены поездки в Соединенные Штаты и финансовые операции с американскими компаниями. Санкции носят символический характер, поскольку руководитель Исламской республики не выезжает за границу, а у него и его ближайшего окружения нет активов в Америке.

В конце июня канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация действующего американского президента Джо Байдена рассматривает возможность снятия санкций с Хаменеи в рамках договоренностей по иранской ядерной сделке. По данным СМИ, этот вопрос уже обсуждался на переговорах по возвращению США к соглашению с Ираном в Вене. Предложение является частью общего пакета договоренностей, который предлагает Вашингтон Тегерану.

NBC News: "Biden admin weighs lifting sanctions on Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei" https://t.co/sTFxjemguJ — Evan Kohlmann (@IntelTweet) June 27, 2021

Ядерная сделка

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был разработан в 2015 году в рамках решения вопросов по снятию санкций США, Евросоюза и ООН с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Однако в 2018 году, при администрации Трампа, Штаты объявили об одностороннем выходе из договора. Тогда Вашингтон заявил, что сделка дала Тегерану слишком большое послабление санкций в обмен на незначительные ядерные ограничения. Штаты ужесточили рестрикции против исламской республики, в частности, в отношении ее нефтяной промышленности.

The future of the Iran nuclear deal is headline news around the world. Israel, the UAE and Saudi Arabia have praised the move while the UK, France and Germany say they'll stick to the agreement. Share your thoughts with #AJNewsGrid: https://t.co/JCRLOv8TjY pic.twitter.com/v3tB9F9H4b — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 9, 2018

Однако нынешний президент США Байден пообещал возобновить соглашение, вызвав недоумение у большинства республиканцев, а также близкого союзника — Израиля.

Так, с апреля 2021 года в Вене Иран и другие стороны договора пытаются найти точки соприкосновения, чтобы возобновить реализацию документа. Представители государств- участников СВПД (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Тегерана.

20 июня совместная комиссия по СВПД решила сделать перерыв, чтобы дать переговорщикам возможность проконсультироваться с властями перед седьмым раундом обсуждения. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в «пределах досягаемости», но еще не завершено.

The Joint Commission of #JCPOA will meet on Sunday, June 20. It will decide on the way ahead at the #ViennaTalks. An agreement on restoration of the nuclear deal is within reach but is not finalised yet. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 19, 2021

В то же время Госсекретарь Энтони Блинкен 25 июня предупредил о том, что отсутствие временного договора о мониторинге ядерной деятельности Ирана может заставить Соединенные Штаты отказаться от попыток повторного присоединения к СВПД.

«У нас все еще есть серьезные разногласия с Ираном в отношении возвращения к взаимному соблюдению СВПД. В ближайшие дни наши команды вернутся к седьмому раунду непрямых переговоров. Мы посмотрим, сможем ли мы преодолеть различия, но они реальны, и мы должны быть в состоянии преодолеть их», — сказал американский дипломат.