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Сенаторы-республиканцы призвали ввести санкции против Али Хаменеи и Эбрахима Раиси
Весь мир
Сенаторы-республиканцы призвали ввести санкции против Али Хаменеи и Эбрахима Раиси
Global Look Press  /  Mohammadreza Abbasi/Keystone Press Agency

Вашингтон, 17 июля. Член комитета Сената США по международным отношениям и представитель Республиканской партии Тед Круз представил законопроект о введении санкций в отношении Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и новоизбранного президента Эбрахима Раиси. Поводом для рестрикций он называет обвинения в нарушении прав человека.

«Администрация [президента США ] Байдена спешит отменить санкции в отношении иранского режима и стремится устранить то, что осталось от американского давления. Они публично обязались отменить санкции эпохи Трампа, включая санкции против аятоллы Хаменеи и избранного президента Ирана. Хаменеи использует коррупцию, насилие и конфискацию, чтобы накопить богатства, украденные у иранского народа. Избранный президент Раиси несет ответственность за убийство десятков тысяч невинных иранцев. Они оба должны подвергнуться полной силе американских санкций», — говорится в заявлении Теда Круза.

По меньшей мере 16 сенаторов-республиканцев, включая Линдси Грэма, Марка Рубио, Тома Коттона и Рона Джонсона, поддержали инициативу.

«Иран является крупнейшим государственным спонсором терроризма в мире. Вместо того, чтобы бороться с угрозами, которые это создает, президент Джо Байден возвращается за стол переговоров и отменяет санкции, чтобы успокоить иранский режим», — отметил Рон Джонсон в пресс-релизе.

Новый президент Ирана

Ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси с большим отрывом победил на президентских выборах в Иране, проходивших 18 июня. Он набрал 72,35% голосов, заручившись поддержкой более 18 миллиона избирателей.

Тем не менее международные правозащитные организации обвиняют новоизбранного президента в преступлениях против человечности, заявляя о его причастности к массовым казням противников иранского режима в 1988 году. Раиси в тот период был одним из четырех членов комитета, руководившего вынесением приговоров. 

С 2019 года Раиси наряду с некоторыми иранскими политиками находится в санкционных списках Евросоюза и США по обвинениям в предполагаемых нарушениях прав человека.

Рестрикции в отношении Али Хаменеи были также введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Верховному лидеру Ирана запрещены поездки в Соединенные Штаты и финансовые операции с американскими компаниями. Санкции носят символический характер, поскольку руководитель Исламской республики не выезжает за границу, а у него и его ближайшего окружения нет активов в Америке.

В конце июня канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация действующего американского президента Джо Байдена рассматривает возможность снятия санкций с Хаменеи в рамках договоренностей по иранской ядерной сделке. По данным СМИ, этот вопрос уже обсуждался на переговорах по возвращению США к соглашению с Ираном в Вене. Предложение является частью общего пакета договоренностей, который предлагает Вашингтон Тегерану.

Ядерная сделка

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был разработан в 2015 году в рамках решения вопросов по снятию санкций США, Евросоюза и ООН с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Однако в 2018 году, при администрации Трампа, Штаты объявили об одностороннем выходе из договора. Тогда Вашингтон заявил, что сделка дала Тегерану слишком большое послабление санкций в обмен на незначительные ядерные ограничения. Штаты ужесточили рестрикции против исламской республики, в частности, в отношении ее нефтяной промышленности.

Однако нынешний президент США Байден пообещал возобновить соглашение, вызвав недоумение у большинства республиканцев, а также близкого союзника — Израиля.

Так, с апреля 2021 года в Вене Иран и другие стороны договора пытаются найти точки соприкосновения, чтобы возобновить реализацию документа. Представители государств- участников СВПД (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Тегерана. 

20 июня совместная комиссия по СВПД решила сделать перерыв, чтобы дать переговорщикам возможность проконсультироваться с властями перед седьмым раундом обсуждения. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в «пределах досягаемости», но еще не завершено.

В то же время Госсекретарь Энтони Блинкен 25 июня предупредил о том, что отсутствие временного договора о мониторинге ядерной деятельности Ирана может заставить Соединенные Штаты отказаться от попыток повторного присоединения к СВПД.

«У нас все еще есть серьезные разногласия с Ираном в отношении возвращения к взаимному соблюдению СВПД. В ближайшие дни наши команды вернутся к седьмому раунду непрямых переговоров. Мы посмотрим, сможем ли мы преодолеть различия, но они реальны, и мы должны быть в состоянии преодолеть их», — сказал американский дипломат.

 

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