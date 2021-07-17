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Российский психиатр предупредил о когнитивных нарушениях после COVID-19
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Российский психиатр предупредил о когнитивных нарушениях после COVID-19

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:38
Общество
Российский психиатр предупредил о когнитивных нарушениях после COVID-19
pixabay.com

Москва, 17 июля. Возможные последствия для человеческой психики после коронавируса перечислила главный врач психиатрической больницы №3 в Новосибирске Яна Мохначева.

По словам медика, у пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, периодически фиксируются когнитивные нарушения. Она отметила, что COVID-19 может оказывать влияние на психическое здоровье во время болезни, а также после выздоровления.

«Восстановление происходит очень медленно — от четырех до восьми и более месяцев», — предупредила Мохначева.

Специалист рассказала, что подобные осложнения встречаются и у молодых. Пациенты с коронавирусом могут испытывать депрессию, неврозы и различные виды тревожных расстройств.

Вирусолог Семенов ранее опроверг влияние SARS-CoV-2 на геном человека. Заболевание не обладает необходимыми структурами для его интегрирования.

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психиатр коронавирус когнитивные нарушения
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