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Открытие канадских ученых показало, как «мыслят» слизевики
Наука
Открытие канадских ученых показало, как «мыслят» слизевики
pixabay.com

Торонто, 17 июля. Слизевая плесень может принимать «осознанные» решения и анализировать информацию благодаря способности определять форму окружающих предметов.

Плесень Physarum polycephalum может обитать в гниющих деревьях и питаться микробами и бактериями. Около десяти лет назад биологи открыли способность этого организма запоминать информацию.

Память и процесс мышления слизевика проанализировала доцент Университета Алгомы в Канаде Нироша Муруган вместе с коллегами. Биологи наблюдали за изменением клеток слизевиков при движении через так называемый лабиринт из геля и твердых фигур.

Как оказалось, активность плесени связана со способностью «щупать» предметы и определять их форму. Также ученые установили, что организм способен на это благодаря ионным каналам в оболочке клеток. Данное открытие поможет понять, как у первых многоклеточных на планете появились нейроны.

Команда биологов из России и Швеции ранее определила, как раковые клетки могут избегать уничтожения. Они установили, что опухоль развивается в тканях, в которых не хватает кислорода.

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организм плесень биологи
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