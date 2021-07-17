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Специальная комиссия приступила к расследованию причин ЧП с Ан-28 под Томском

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:44
Происшествия
Специальная комиссия приступила к расследованию причин ЧП с Ан-28 под Томском
 /  Ольга Козлова

Томск, 17 июля. Федеральная комиссия начала выяснять причины жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области. После ЧП все находившиеся на борту 18 человек выжили.

У самолета Ан-28, который принадлежит авиакомпании ООО «СиЛА», сработал аварийный маяк во время полета. Пилот перестал выходить на связь с диспетчерами. Позже воздушное судно нашли в Бакчарском районе. По предварительной версии, у него отказал двигатель.

Пилота и одну пассажирку доставили в больницу. У мужчины перелом ноги, ему проводят операцию. Женщина получила несильные повреждения, медики готовят ее к выписке. Всего на борту находились 18 человек, из них 3 члена экипажа. Следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Ранее ФАН связался с пассажиркой совершившего жесткую посадку Ан-28. Она подтвердила, что все люди, летевшие на самолете, остались в живых, а также отделались легкими ушибами и царапинами благодаря мастерству пилота.

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комиссия жесткая посадка томская область
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