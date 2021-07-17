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В Донском монастыре началось прощание с Петром Мамоновым

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:44
Общество
В Донском монастыре началось прощание с Петром Мамоновым
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 июля. Прощание с известным актером и музыкантом Петром Мамоновым началось в Донском монастыре. На траурную церемонию были приглашены не только родные и близкие, но и все желающие.

После отпевания в монастыре артиста отвезут в подмосковную деревню Верею, где он прожил последние годы вместе со своей супругой Ольгой. Именно там артиста и захоронят.

Звезда работ режиссера Павла Лунгина умерла в возрасте 70 лет от последствий коронавируса нового типа. Об этом стало известно 15 июля. Последние дни своей жизни Петр Мамонов провел в состоянии искусственной комы в московской Коммунарке. Долгое время врачи пытались вернуть его к жизни, однако болезнь оказалась сильнее.

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