В Донском монастыре началось прощание с Петром Мамоновым

Москва, 17 июля. Прощание с известным актером и музыкантом Петром Мамоновым началось в Донском монастыре. На траурную церемонию были приглашены не только родные и близкие, но и все желающие.

После отпевания в монастыре артиста отвезут в подмосковную деревню Верею, где он прожил последние годы вместе со своей супругой Ольгой. Именно там артиста и захоронят.

Звезда работ режиссера Павла Лунгина умерла в возрасте 70 лет от последствий коронавируса нового типа. Об этом стало известно 15 июля. Последние дни своей жизни Петр Мамонов провел в состоянии искусственной комы в московской Коммунарке. Долгое время врачи пытались вернуть его к жизни, однако болезнь оказалась сильнее.