Врачи из Великобритании назвали неочевидные симптомы артрита

Лондон, 17 июля. Ревматоидный артрит можно определить не только по боли в суставах, но и по ряду неочевидных признаков. Некоторые из них игнорируются пациентами, утверждают врачи.

Специалисты Национального института здравоохранения и повышения квалификации (Великобритании) составили список симптомов ревматоидного артрита, игнорируемых пациентами. Он был приведен в издании Express.

Как утверждают медики, около 20% пациентов с артритом сталкиваются с образованием так называемых ревматоидных узелков. Они представляют собой твердые образования под кожей. Обычно такие образования располагаются на локтях или суставах пальцев. Также к числу симптомов ревматоидного артрита относятся общее недомогание, усталость, жар и потеря веса. При обнаружении перечисленных симптомов специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

Изменение рациона питания способствует укреплению суставов. Диетолог Людмила Денисенко советует употреблять животный белок, который содержится в мясе индейки, курицы и рыбы.