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Россиянам раскрыли простой способ избавиться от жира на животе

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:31
Наука
Россиянам раскрыли простой способ избавиться от жира на животе
pixabay.com

Москва, 17 июля. Россиянам рассказали, какой продукт способен помочь избавиться от лишнего жира на животе. Исследование провели с участием добровольцев.

Распространенная в Корее соевая паста, которая называется твенджан, способна помочь убрать лишний жир на животе. Об этом сообщил Express. Ученые провели исследование на добровольцах. Часть мужчин и женщин, которые страдают от избыточного веса, употребляли твенджан, а другая часть — плацебо.

Результаты показали, что включение в рацион соевой пасты позволило убрать лишние килограммы. Это произошло за 12 недель. Каждый день рекомендуется принимать десять граммов, чтобы убрать жир на животе.

Россиянам ранее назвали неочевидные причины, которые препятствуют избавлению от лишнего веса. Прежде всего, на отсутствие результатов влияет стресс.

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