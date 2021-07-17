Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 09:58
09:57
Политика
Политолог Рар назвал провалом украинской дипломатии ситуацию с «Северным потоком — 2»
09:57
Общество
Ракова назвала число свободных коек для больных коронавирусом в Москве
09:56
Армия
В США создали первую обновленную термоядерную боеголовку для ракет Trident II
09:52
Технологии
Ракету-носитель «Протон-М» подготовили к старту с космодрома Байконур
09:51
Армия
Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил первый полет
09:49
Общество
Первый автобус для вакцинации от COVID-19 появился в Приморье
09:42
Армия
Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций
09:41
Армия
Авиация Военно-морского флота России празднует 105 лет со дня создания
09:38
Происшествия
Специальная комиссия приступила к расследованию причин ЧП с Ан-28 под Томском
09:38
Общество
Российский психиатр предупредил о когнитивных нарушениях после COVID-19
Все новости

Российским аграриям снизят цены на минеральные удобрения
Экономика
Российским аграриям снизят цены на минеральные удобрения
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 июля. Заморозить цены на минеральные удобрения для сельского хозяйства в текущем сельхозгоду готовы производители, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Так, чтобы повысить доступность удобрений для крестьянских фермерских хозяйств, производители минудобрений предложили дополнительно предусмотреть скидку в 5%. Вице-премьер обратила внимание, что полный приоритет отдается наполнению доступными товарами внутреннего рынка. Российские потребители не должны пострадать от ценовых колебаний мирового рынка, передает ее слова сайт 360tv.ru.

В течение недели предложения по фиксации цен должны быть готовы. Кроме того, по поручению Абрамченко должны быть проанализированы долгосрочные механизмы, которые помогут поддерживать доступность удобрений.

Ожидается, что представители сельскохозяйственной отрасли будут закупать больше минеральных удобрений благодаря росту производства и мерам господдержки.

Абрамченко ранее поручила профильным министерствам подготовить законопроект, который позволит российским фермерам строить отели на участках сельскохозяйственного назначения.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российским аграриям снизят цены на минеральные удобрения
бизнес сельское хозяйство минеральные удобрения абрамченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru