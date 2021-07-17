Российским аграриям снизят цены на минеральные удобрения

Москва, 17 июля. Заморозить цены на минеральные удобрения для сельского хозяйства в текущем сельхозгоду готовы производители, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Так, чтобы повысить доступность удобрений для крестьянских фермерских хозяйств, производители минудобрений предложили дополнительно предусмотреть скидку в 5%. Вице-премьер обратила внимание, что полный приоритет отдается наполнению доступными товарами внутреннего рынка. Российские потребители не должны пострадать от ценовых колебаний мирового рынка, передает ее слова сайт 360tv.ru.

В течение недели предложения по фиксации цен должны быть готовы. Кроме того, по поручению Абрамченко должны быть проанализированы долгосрочные механизмы, которые помогут поддерживать доступность удобрений.

Ожидается, что представители сельскохозяйственной отрасли будут закупать больше минеральных удобрений благодаря росту производства и мерам господдержки.

Абрамченко ранее поручила профильным министерствам подготовить законопроект, который позволит российским фермерам строить отели на участках сельскохозяйственного назначения.