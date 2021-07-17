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Пять офицеров нацполиции Гаити задержаны по делу об убийстве президента
Происшествия
Пять офицеров нацполиции Гаити задержаны по делу об убийстве президента
Pr Scr twitter.com

Порт-о-Пренс, 17 июля. Правоохранители задержали пять старших офицеров национальной полиции Гаити по делу об убийстве главы государства Жовенеля Моиза.

Об этом в субботу сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу нацполиции страны Леона Шарля. По уточненным данным, один из задержанных занимал должность главы службы безопасности Моиза, его уже допросили. Известно, что никому из офицеров обвинение пока что предъявлено не было.

Как сообщил Шарль, правоохранители продолжают допрос более 20 сотрудников президентской службы безопасности.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции. Группа вооруженных лиц ворвалась во дворец и расстреляла политика вместе с его женой Мартин, которую впоследствии смогли спасти врачи. Моиз получил смертельное ранение в голову.

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