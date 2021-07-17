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Врач Топузов рассказал, что делать при заболевании COVID-19 после первой прививки

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:27
Общество
Врач Топузов рассказал, что делать при заболевании COVID-19 после первой прививки
pixabay.com

Москва, 17 июля. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией могут в некоторых случаях встречаться после введения первого компонента вакцины.

Заведующий отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов отметил, что по этому поводу не стоит переживать. По его словам, в первую очередь при заражении необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, поскольку у врачей уже накопился большой опыт ведения пациентов.

Кроме того, после вакцинации, даже с не полностью завершенным циклом, заболевание протекает в легкой форме. Медик рассказал, что впоследствии исходя из индивидуальных особенностей заболевших и наличия сопутствующих недугов, нужно будет выбрать правильный период для получения второй прививки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов ранее заявил, что вакцинация от COVID-19 может помочь избежать появления суперштамма этого вируса. При этом возникновение новых мутаций коронавируса зависит от числа заразившихся.

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врач вакцинация коронавирус
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