Врач Топузов рассказал, что делать при заболевании COVID-19 после первой прививки

Москва, 17 июля. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией могут в некоторых случаях встречаться после введения первого компонента вакцины.

Заведующий отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов отметил, что по этому поводу не стоит переживать. По его словам, в первую очередь при заражении необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, поскольку у врачей уже накопился большой опыт ведения пациентов.

Кроме того, после вакцинации, даже с не полностью завершенным циклом, заболевание протекает в легкой форме. Медик рассказал, что впоследствии исходя из индивидуальных особенностей заболевших и наличия сопутствующих недугов, нужно будет выбрать правильный период для получения второй прививки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов ранее заявил, что вакцинация от COVID-19 может помочь избежать появления суперштамма этого вируса. При этом возникновение новых мутаций коронавируса зависит от числа заразившихся.