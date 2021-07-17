Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 09:58
09:57
Политика
Политолог Рар назвал провалом украинской дипломатии ситуацию с «Северным потоком — 2»
09:57
Общество
Ракова назвала число свободных коек для больных коронавирусом в Москве
09:56
Армия
В США создали первую обновленную термоядерную боеголовку для ракет Trident II
09:52
Технологии
Ракету-носитель «Протон-М» подготовили к старту с космодрома Байконур
09:51
Армия
Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил первый полет
09:49
Общество
Первый автобус для вакцинации от COVID-19 появился в Приморье
09:42
Армия
Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций
09:41
Армия
Авиация Военно-морского флота России празднует 105 лет со дня создания
09:38
Происшествия
Специальная комиссия приступила к расследованию причин ЧП с Ан-28 под Томском
09:38
Общество
Российский психиатр предупредил о когнитивных нарушениях после COVID-19
Все новости

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ждет в расположении клуба Инсинье и Кулибали
Спорт
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ждет в расположении клуба Инсинье и Кулибали
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Неаполь, 17 июля. Новоиспеченный главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти рассчитывает на Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали в следующем сезоне.

Инсинье на прошедшем чемпионате Европы по футболу вместе со сборной Италией выиграл золото, а Кулибали, в свою очередь, может уехать в Англию. Главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти рассчитывает, что оба футболиста останутся в Неаполе.

«Однажды я разговаривал с Инсинье по телефону. Он казался тем же капитаном, которого я представлял, наблюдая за ним. Кулибали — один из вице-капитанов в этой команде. Насколько мне известно, он останется в Неаполе. Ему непросто найти замену, все товарищи по команде его ценят, и я понял, что он постоянно разговаривает на поле», — рассказал Спаллетти на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что английский «Манчестер Сити» готов расстаться со звездой клуба Рахимом Стерлингом. Форвард может покинуть стан «горожан», поскольку наставник Хосеп Гвардиола планирует внести изменения в атакующую игру команды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ждет в расположении клуба Инсинье и Кулибали
футбол спаллетти наполи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru