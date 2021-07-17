Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ждет в расположении клуба Инсинье и Кулибали

Неаполь, 17 июля. Новоиспеченный главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти рассчитывает на Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали в следующем сезоне.

Инсинье на прошедшем чемпионате Европы по футболу вместе со сборной Италией выиграл золото, а Кулибали, в свою очередь, может уехать в Англию. Главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти рассчитывает, что оба футболиста останутся в Неаполе.

«Однажды я разговаривал с Инсинье по телефону. Он казался тем же капитаном, которого я представлял, наблюдая за ним. Кулибали — один из вице-капитанов в этой команде. Насколько мне известно, он останется в Неаполе. Ему непросто найти замену, все товарищи по команде его ценят, и я понял, что он постоянно разговаривает на поле», — рассказал Спаллетти на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что английский «Манчестер Сити» готов расстаться со звездой клуба Рахимом Стерлингом. Форвард может покинуть стан «горожан», поскольку наставник Хосеп Гвардиола планирует внести изменения в атакующую игру команды.