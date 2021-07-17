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Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:57
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 17 июля. Минфин США сообщил о сокращении вложений в американские государственные ценные бумаги со стороны России, говорится в документе министерства.

Сокращение составило с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд в мае. Доля долгосрочных облигаций в мае равнялась 305 млн долларов, а на краткосрочные пришлось порядка 3,5 млрд.

Россия с весны 2018 года начала резко сокращать вложения в госдолг Соединенных Штатов. В апреле уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд, а в мае и вовсе упал до 14,9 млрд. Крупнейшим держателем американских гособлигаций остается Япония — 1,26 трлн долларов, на втором месте Китай — 1,07 трлн.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что рубль продолжает укрепляться к доллару, несмотря на неблагоприятную внешнюю обстановку. Данная тенденция связана с ожиданием нового повышения ключевой ставки Центробанком РФ.

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