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В США придумали способ «взломать» российскую систему ПВО с помощью F-35

  /   Обновлено: 17 июля 2021 09:21
Армия
В США придумали способ «взломать» российскую систему ПВО с помощью F-35
pixabay.com

Вашингтон, 17 июля. Попытка обойти российскую противовоздушную оборону станет ключевой миссией истребителей F-35 в случае вооруженного конфликта между РФ и США, пишет 19FortyFive.

По мнению автора статьи, данные самолеты являются последним шансом для США «взломать» систему ПВО, которая считается одной из самых надежных в мире, сообщает «ПолитРоссия». Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» активно используются не только российской армией, а в скором времени Россия представит ЗРК нового поколения С-500. Он сможет поражать вражеские объекты даже на околоземной орбите.

«F-35 обладает впечатляющими возможностями скрытности. Поэтому он идеально подходит для проникновения в защитные зоны ПВО противника, — говорится в публикации. — Это станет наиболее важной миссией этого американского истребителя».

В издании отметили, что в последнее время Россия совершенствует свою стратегию сдерживания противника путем создания зон воспрещения доступа и маневра. Концепция развивается по мере усиления военного потенциала России и является угрозой для американских морских и авиационных баз, которые окажутся в зоне боевых действий.

Ранее аналитик назвал истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией. Более того, как сообщает RT, президент РФ Владимир Путин объявил о скором поступлении на боевое дежурство нового ракетного вооружения.

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россия сша f-35
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