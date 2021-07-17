Политолог Бортник назвал дело МН17 средством усиления давления на Россию

Киев, 17 июля. Расследование авиакатастрофы Boeing-777 рейса МН17 продолжит оставаться инструментом давления на Россию, считает украинский политолог Руслан Бортник.

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), решение по делу МН17 будет максимально использовано против РФ.

«Приговор будет максимально политически использован для усиления давления на Россию — в плане выдвижения финансовых требований, в плане провоцирования новых витков санкций, в плане актуализации диалога о роли России на Донбассе», — говорит эксперт.

Ранее судья по делу о крушении борта MH17 Хенрик Стинхейс случайно разоблачил специалиста из американской разведки, ответственного за позицию США по авиакатастрофе. В рамках заседания он отклонил ходатайство защиты о приглашении эксперта из Вашингтона.