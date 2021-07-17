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Ученые из Австралии объяснили, почему адаптация коронавируса к человеку опасна
Общество
Ученые из Австралии объяснили, почему адаптация коронавируса к человеку опасна
pixabay.com

Сидней, 17 июля. Коронавирус сильно адаптировался к организму человека, выяснили исследователи из Австралии и объяснили, почему это опасно.

Специалисты использовали компьютерное моделирование для изучения коронавируса, который вызывает COVID-19. Результаты показали, что патоген мутировал и стал стремительнее проникать в клетки человеческого организма.

Также исследователи изучили геном 12 видов животных, чтобы выяснить, кто мог стать ключевым переносчиком инфекции. По итогам, стало известно, что коронавирус сильнее связывается с рецепторами ACE2 в организме человека, чем с клетками животных. Опасность адаптации коронавируса в том, что инфекция стала заразнее.

Влияние коронавируса на геном человека ранее опроверг вирусолог Александр Семенов. У вируса нет нужных структур, чтобы интегрироваться в гены.

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ученые адаптация коронавирус
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