Ученые из Австралии объяснили, почему адаптация коронавируса к человеку опасна

Сидней, 17 июля. Коронавирус сильно адаптировался к организму человека, выяснили исследователи из Австралии и объяснили, почему это опасно.

Специалисты использовали компьютерное моделирование для изучения коронавируса, который вызывает COVID-19. Результаты показали, что патоген мутировал и стал стремительнее проникать в клетки человеческого организма.

Также исследователи изучили геном 12 видов животных, чтобы выяснить, кто мог стать ключевым переносчиком инфекции. По итогам, стало известно, что коронавирус сильнее связывается с рецепторами ACE2 в организме человека, чем с клетками животных. Опасность адаптации коронавируса в том, что инфекция стала заразнее.

Влияние коронавируса на геном человека ранее опроверг вирусолог Александр Семенов. У вируса нет нужных структур, чтобы интегрироваться в гены.