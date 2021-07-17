Жалоба на приговор Ефремову поступила в кассационный суд

Москва, 17 июля. Адвокаты осужденного Михаила Ефремова направили просьбу смягчить ему приговор. Жалоба поступила в суд кассационной инстанции. Дата заседания пока не назначена.

Защитники в документе указали, что актер полностью возместил моральный ущерб потерпевшей стороне и раскаялся в содеянном. Кроме того, они подчеркнули, что до рокового ДТП Ефремов занимался благотворительностью, поощрялся госнаградами. Также в колонии осужденный хорошо работает, сотрудники хвалят его за поведение. Адвокаты хотят, чтобы Ефремова перевели в колонию-поселение.

Смертельное ДТП с участием артиста случилось в центре Москвы 8 июня 2020 года. Внедорожник актера, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице после аварии. Актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее адвокат Петр Хархорин заявил, что Ефремов в колонии стал другим человеком. Он назвал артиста настоящим интеллигентом и рассказал, как тот пытается испить всю чашу наказания за смертельное ДТП, сообщал сайт 360tv.ru.