«Этот день в истории». Что произошло 17 июля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

В 1916 году русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Это событие положило начало развитию российской морской авиации. Сегодня свой праздник отмечают все те, кто связан с авиацией ВМФ России.

17 июля в нашей стране отмечается День этнографа. Праздник приурочили ко дню рождения известного путешественника, антрополога, биолога и этнографа Николая Миклухо-Маклая. Он внес огромный вклад в изучение коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.

Какие еще интересные события произошли сегодня — узнаете в нашем новом выпуске.