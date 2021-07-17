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Лента
17 июля 11:27
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
11:17
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Бритни Спирс в образе горничной пожаловалась на прислугу
11:15
Происшествия
При крушении дельтаплана под Белгородом погиб один человек
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«Этот день в истории». Что произошло 17 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 17 июля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

В 1916 году русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Это событие положило начало развитию российской морской авиации. Сегодня свой праздник отмечают все те, кто связан с авиацией ВМФ России.

17 июля в нашей стране отмечается День этнографа. Праздник приурочили ко дню рождения известного путешественника, антрополога, биолога и этнографа Николая Миклухо-Маклая. Он внес огромный вклад в изучение коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.

Какие еще интересные события произошли сегодня — узнаете в нашем новом выпуске.

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