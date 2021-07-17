Сара Фергюсон рассказала всю правду о вражде с принцессой Дианой и отношениях с мужем

Лондон, 17 июля. Несмотря на то, что герцогиня Йоркская Сара Фергюсон после развода с сыном королевы Елизаветы перестала быть частью британской королевской семьи, она все равно продолжает быть в центре внимания и остается интересной для СМИ и публики.

На этой неделе бывшая супруга принца Эндрю снялась для обложки журнала People и рассказала о том, как ей приписывали вражду с принцессой Дианой и отношениях с экс-супругом, пишет Marie Claire.

Оказалось, что с покойной супругой принца Чарльза их связывала давняя дружба. Начиная с подросткового возраста, по словам Сары, их отношения были «чем-то по-настоящему крепким». Именно поэтому, как отмечает Фергюсон, у них появилось так много завистников и желание разрушить мощный союз.

«Мы обещали друг другу, что всегда будем вместе. Но все хотели, чтобы было по-другому, потому что мы были сильны вместе. Люди всегда хотят сломать что-то настолько сильное», — пояснила герцогиня.