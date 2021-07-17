Сара Фергюсон рассказала всю правду о вражде с принцессой Дианой и отношениях с мужем

Лондон, 17 июля. Несмотря на то, что герцогиня Йоркская Сара Фергюсон после развода с сыном королевы Елизаветы перестала быть частью британской королевской семьи, она все равно продолжает быть в центре внимания и остается интересной для СМИ и публики.
На этой неделе бывшая супруга принца Эндрю снялась для обложки журнала People и рассказала о том, как ей приписывали вражду с принцессой Дианой и отношениях с экс-супругом, пишет Marie Claire.
Оказалось, что с покойной супругой принца Чарльза их связывала давняя дружба. Начиная с подросткового возраста, по словам Сары, их отношения были «чем-то по-настоящему крепким». Именно поэтому, как отмечает Фергюсон, у них появилось так много завистников и желание разрушить мощный союз.
«Мы обещали друг другу, что всегда будем вместе. Но все хотели, чтобы было по-другому, потому что мы были сильны вместе. Люди всегда хотят сломать что-то настолько сильное», — пояснила герцогиня.
Также, по словам герцогини, Диана многому ее научила и была очень храброй девушкой.
«Раньше мы прекрасно проводили время вместе — она обожала моих девочек и своих сыновей, для нее они были всем».
Сара Фергюсон уверена, что Диана бы гордилась своими повзрослевшими сыновьями и их чудесными избранницами, а также не чаяла бы души в своих пяти внуках: принце Джордже, принцессе Шарлоттой, принце Луи, Арчи и малютке Лилибет.
Сейчас герцогиня мечтает о спокойствии. По ее словам, с тех пор, когда все считали ее живой рыжеволосой девушкой и называли человеком-катастрофой, прошло много времени.
«Но иногда ты не хочешь быть таким человеком, ты просто мечтаешь о спокойствии. Раньше, находясь в центре внимания, я всегда боялась ошибиться, но сегодня я принимаю себя».
Фергюсон вспомнила и об отношениях с бывшим супругом, с которым сегодня поддерживает дружеские отношения. Она отзывается о нем, как о «сказочном отце» и подчеркивает, что несмотря на развод, как родители они всегда будут выступать единым фронтом.
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