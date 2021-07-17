Общемировое пугало и посмешище: почему Украина обречена на фиаско в США

Украинские эксперты с большой опаской ожидают визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон — боятся очередного внешнеполитического провала Киева. При этом в Белом доме также стараются максимально оттянуть этот визит, ведь основные вопросы по Украине США могут решить без дискуссий, путем простого уведомления Киева. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Одна из ярких примет правления президента Зеленского — постоянное наличие в повестке тех или иных саммитов, которые требует провести Украина. Как правило, никакой фактической подготовки к форумам не ведется, а в офисе президента предпочитают полагаться на «авось»: мол, давайте сначала встретимся, а там уже все решим. Так, Киев уже третий год требует провести саммит в «нормандском формате» с участием лидеров РФ, ФРГ и Франции, не делая ничего, чтобы снизить напряжение в Донбассе. Да, и периодически он предлагает свои «варианты правок» в Минские соглашения, от которых у всех остальных сторон волосы встают дыбом.

Уже полтора года Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, «чтобы обсудить с ним проблемы Крыма и Донбасса». На тот простой факт, что в Кремле не намерены говорить с ним ни о том, ни о другом, на Банковой не обращают внимания. Зеленский продолжает делать все, чтобы эта встреча не состоялась никогда: относит русских к «некоренным» народам, продолжает массовые обстрелы Донбасса и агрессивную риторику в адрес Москвы. Но желания встретиться с Путиным все равно не теряет.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Наконец, еще одна навязчивая идея Зеленского — чтобы его принял в Белом доме главный «старший партнер», президент США Джо Байден. И вот, после долгих уговоров и переговоров дело вроде бы выгорело — в июне глава Белого дома сам позвонил Зеленскому и пригласил его в Вашингтон. В Киеве по этому поводу ликуют до сих пор.

Стремление Украины к участию в различных саммитах, по мнению экспертов, говорит о двух вещах. Во-первых, о полном непонимании Банковой сути дипломатии. Хотя бы того факта, что дипломатия состоит в умении выторговать для себя максимально выгодные условия и невыгодные для оппонента. В период мирового «коронакризиса» Украина стала единственной страной-должником, которая даже не попыталась выторговать для себя списание долгов у кредиторов (Аргентина умудрилась списать под этот форс-мажор порядка 50 млрд долларов).

Во-вторых, главную цель дипломатии Зеленского, похоже, видят в самих саммитах, а не в том, что им предшествует — долгих дипломатических переговорах, достижении договоренностей и осуществлении практических шагов. Это приводит к тому, что, даже состоявшись, встречи с участием президента Украины оказываются пустой говорильней. Так случилось с визитом в Берлин, где Зеленский намеревался просить у немцев оружие и денежные компенсации за «Северный поток — 2» (что для главы государства само по себе унизительно). Но получил от канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказ по всем пунктам, а вдобавок — требование начать исполнять Минские соглашения.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Так, скорее всего, случится и с предстоящим визитом Зеленского в Вашингтон, к Джо Байдену. Судя по анонсам с Банковой, в Америке украинский лидер вновь намерен озвучить вполне бессмысленные просьбы — остановки «СП-2» (который уже достроен) и вхождения США в «нормандский формат» (что абсолютно не нужно Америке). Видимо, поэтому Байден пытается если не отменить, то хотя бы отсрочить этот визит.

Накануне в Белом доме заявили, что в администрации Байдена «пока не рассматривали конкретную дату визита президента Украины в Вашингтон». Это поставило Банковую в неловкое положение — в последние две недели там громко гордились тем, что «26 июля президент нанесет визит в Вашингтон». А теперь, когда, что называется, «кони запряжены», выяснилось — «барин не принимает». И говорят о том, что приглашали Зеленского не в июле, а «этим летом». В общем, как говаривал Остап Бендер: «Говорят тебе — завтра, значит, завтра».

Это наглядно подтверждает тот факт, что украинская власть со своими назойливыми желаниями и идеями постепенно превращается в общемировое пугало и посмешище. Режим Зеленского на каждом углу твердит, что хочет в Евросоюз и НАТО — и вот, Украину уже перестали приглашать даже на саммиты этих структур. Киев хочет летального оружия, новых санкций против России, компенсаций за «СП-2» — и не получает ни того, ни другого, ни третьего. Но даже на этом фоне не меняет риторику и с упорством продолжает ломиться в открытую дверь.

Global Look Press / Nord Stream AG

Эксперт Украинского института политики Кирилл Молчанов на брифинге с уверенностью назвал предстоящий визит Зеленского в Вашингтон «символическим». Кроме того, Украину ждет фиаско в США.

«Уже понятно, что Зеленский ни о чем не сможет договориться с Байденом. Визит необходим, чтобы Белый дом показал наличие «диалога с Украиной». Зеленский будет просить о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, присоединении США к «нормандскому формату», партиях вакцин и транше МВФ. Из всего этого реальны только поставки вакцин — денег и оружия Украине не дадут. У Байдена большинство вопросов будут по проведению судебной и антикоррупционной реформ на Украине, — прогнозирует Молчанов. — Конечно, Зеленский попытается поднять и тему «Северного потока — 2» и возможной компенсации Украине за потерю газового транзита. Но в реальности отмена прокладки «СП-2» снята с повестки дня. Вероятность, что его не достроят, близка к нулю. Если же Зеленский потребует финансовой компенсации, то США могут пообещать, что за строительство «СП-2» компенсацию Украине выдаст Германия. В Белом доме наверняка попытаются решить эту проблему через партнеров, чтобы не тратиться самим».

Pr Scr youtube.com / GolosTV UA

Также политолог указал, что Зеленский в Вашингтоне в очередной раз будет истово проситься в НАТО, однако все закончится «очередным позорным провалом».

«Уже понятно, что Байден скажет: он уважает украинское стремление в Альянс, и посоветует Украине сначала достичь стандартов НАТО и завершить все реформы. Никаких сроков предоставления Украине ПДЧ в НАТО названо не будет. Вступление Украины в Альянс поддерживают Канада, Польша и страны Балтии, все остальные страны — члены НАТО не хотят видеть нас там. Вообще, это какая-то новая тактика вхождения в Альянс, которая ничем не увенчается и будет с позором провалена», — заявил Молчанов.

Также аналитик констатировал: Зеленскому можно не рассчитывать на то, что США согласятся войти в «нормандский» формат переговоров по Донбассу.

«Белый дом на все предложения Зеленского войти в «нормандский формат» никак не отреагировал. США вообще вряд ли захотят присоединиться к какому-либо формату. Украина может рассчитывать только на назначение очередного американского спецпредставителя по Донбассу. Я не вижу политической воли у США давить на Украину в плане реализации Минских соглашений. Урегулирование конфликта в Донбассе остается в тупике, и визит Зеленского в Вашингтон никак не изменит положение», — заключил эксперт.

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что в Вашингтоне Зеленского ознакомят с обновленной повесткой Запада по Украине, не заботясь о том, приятна она самому Киеву или нет.

«Встреча Байдена с Зеленским уже после встречи с Владимиром Путиным будет лишь донесением до украинского лидера информации, о чем договорились уважаемые стороны. И что именно придется выполнять стороне, которую уважаемой не считают, то есть Украине, — сообщил Кочетков журналистам. — Разговор будет абсолютно конкретным. Во-первых, модальности Минского процесса — что будет сначала. То ли сначала Украине возвратят контроль над границей, а потом она закрепляет «особый статус» Донбасса. То ли произойдет так, как хочет Кремль — то есть ровно наоборот. Во-вторых, на встрече с Зеленским Байден подчеркнет жесткую позицию США по сотрудничеству с МВФ, руководству «Нафтогаза» и т. д. На Украину будут давить из-за ее слабости, в первую очередь экономической».

Prt Scr youtube.com / KRYM - критичне мислення

По мнению Кочеткова, Зеленский после личной встречи с Байденом вряд ли будет радоваться так же, как он радовался после приглашения в Вашингтон.

«Эта встреча не будет формальной, ради совместного фото, как делал Порошенко. Зеленского вызывают в Вашингтон, во-первых, на отчет, во-вторых, для информирования о новых заданиях. Та информация, которую Байден озвучит Зеленскому, определит весь сценарий дальнейших отношений Украины и России, ситуации в Донбассе, реинтеграции ЛДНР и т. д. — отметил он. — Да, у Украины останется возможность маневра или отказа от выполнения того, что для нее неприемлемо. Но если мы откажемся выполнять какое-то решение Запада, то нужно предложить что-то взамен. Украине нужно стараться быть младшим, но партнером, а не молчаливым исполнителем. Для этого нужна не только воля, но и ум. С волей у нашей власти вроде бы все в норме, а вот ума, к сожалению, пока не видно».

Кроме того, отметил аналитик, на встрече с Байденом точно не будут удовлетворены желания Зеленского по НАТО.

«НАТО не волонтерская организация, где пытаются помочь какому-то количеству стран или людей. НАТО — это оборонительный блок, где каждый, кто в него входит, что-то туда привносит. Пока не понятно, что именно может дать Альянсу Украина, кроме проблем. Усилить его она точно не в состоянии. НАТО и так сейчас переживает не лучшие времена, а тут еще и Украина… Поездка в Вашингтон не принесет особых результатов, но рассказывать нам по итогам будут, как всегда, об «огромных успехах», — заключил политолог.

Накануне, по окончании саммита США — Германия, президент Зеленский приветствовал усилия Джо Байдена и Ангелы Меркель по урегулированию кризиса из-за реализации проекта «Северный поток — 2». Но при этом обвинил их в отсутствии конкретных шагов по противодействию запуску «СП-2».