Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 09:57
09:57
Политика
Политолог Рар назвал провалом украинской дипломатии ситуацию с «Северным потоком — 2»
09:57
Общество
Ракова назвала число свободных коек для больных коронавирусом в Москве
09:56
Армия
В США создали первую обновленную термоядерную боеголовку для ракет Trident II
09:52
Технологии
Ракету-носитель «Протон-М» подготовили к старту с космодрома Байконур
09:51
Армия
Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил первый полет
09:49
Общество
Первый автобус для вакцинации от COVID-19 появился в Приморье
09:42
Армия
Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций
09:41
Армия
Авиация Военно-морского флота России празднует 105 лет со дня создания
09:38
Происшествия
Специальная комиссия приступила к расследованию причин ЧП с Ан-28 под Томском
09:38
Общество
Российский психиатр предупредил о когнитивных нарушениях после COVID-19
Все новости

Два человека погибли в ночном пожаре в Нижегородской области
309
Происшествия
Два человека погибли в ночном пожаре в Нижегородской области
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 июля. В ночь с пятницы на субботу во время пожара погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла в деревне Малое Туманово Арзамасского района Нижегородской области.

«К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение личного жилого дома и надворных построек. На тяжесть развития пожара повлияло позднее обнаружение и сообщение», — сообщили в региональном МЧС.

Огонь бушевал на площади 104 квадратных метра. После того, как он был потушен, спасатели нашли тела мужчины и женщины. Как пояснили в ведомстве, детей не было.

Ранее ФАН писал о пожаре во Дворце культуры имени Владимира Ленина. Заброшенный объект лишился кровли.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два человека погибли в ночном пожаре в Нижегородской области
россия происшествия нижегородская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru