Два человека погибли в ночном пожаре в Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 июля. В ночь с пятницы на субботу во время пожара погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла в деревне Малое Туманово Арзамасского района Нижегородской области.

«К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение личного жилого дома и надворных построек. На тяжесть развития пожара повлияло позднее обнаружение и сообщение», — сообщили в региональном МЧС.

Огонь бушевал на площади 104 квадратных метра. После того, как он был потушен, спасатели нашли тела мужчины и женщины. Как пояснили в ведомстве, детей не было.

Ранее ФАН писал о пожаре во Дворце культуры имени Владимира Ленина. Заброшенный объект лишился кровли.