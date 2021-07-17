Более 15 человек пострадали при опрокидывании автобуса на Украине

Радивилов, 17 июля. Автобус опрокинулся во время движения по Ровенской области Украины. В результате инцидента пострадали 16 человек, передали в пресс-службе ГСЧС.

Происшествие случилось в ночь на субботу. Транспорт двигался по маршруту Киев — Вроцлав и опрокинулся в Дубенском районе Ровенской области.

Известно, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего он допустил опрокидывание. Из 40 человек, находящихся в салоне, пострадали минимум 16 пассажиров. Все они доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

Тем временем в Москве произошло ДТП с участием двух машин такси. Во время происшествия на Кутузовском проспекте жертв удалось избежать.