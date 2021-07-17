Росгидромет: Июль 2021 года может стать одним из самых жарких месяцев

Москва, 17 июля. Июль 2021 года на территории европейской части России может войти в список самых жарких месяцев. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Среднемесячная температура в Москве уже показывает на три градуса выше нормы в июле. В Северо-Западном федеральном округе регулярно устанавливались новые температурные рекорды, отметил Варакин в интервью ТАСС.

«Если говорить в целом про европейскую территорию, то вполне возможно, что июль окажется одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений», — заявил специалист.

Жаркая погода продолжает сохраняться в Санкт-Петербурге из-за блокирующего антициклона. Он не подпускает воздушные массы к региону, которые принесли бы прохладу и осадки. Такая ситуация продержится еще около недели.