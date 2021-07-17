Депздрав Томской области сообщил о состоянии пострадавших пассажиров Ан-28

Новосибирск, 17 июля. Госпитализация потребовалась 56-летнему пилоту и одной пассажирке самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

Мужчина получил травму ноги, а 18-летняя девушка — сотрясение мозга. Обоих пострадавших доставили в больницу, где они находятся на лечебно-охранительном режиме, отметила замгубернатора Томкой области Алена Левко.

«Состояние девушки, по данным на утро субботы, ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение», — пояснил главврач больницы Михаил Лукашов.

Пилоту самолета в ближайшее время сделают операцию — металлоостиосинтез. Остальные 16 пассажиров получили незначительные ушибы и легкие сотрясения, все они отправились домой.

Пассажирский самолет Ан-28 ранее совершил жесткую посадку. Причиной крушения мог стать отказ двигателя.