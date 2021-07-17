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Онищенко считает невозможным доказать искусственное происхождение COVID-19
Общество
Онищенко считает невозможным доказать искусственное происхождение COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 июля. Доказать лабораторное происхождение COVID-19 невозможно из-за несовершенства системы отчетности в странах, считает зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Международный механизм, который обязывает государства предоставлять данные о лабораторных опытах и испытаниях на данный момент не разработан. Так Онищенко отреагировал на слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса о возможном неорганическом возникновении коронавирусной инфекции. Парламентарий также указал, что генеральный директор ВОЗ не является специалистом в области вирусологии и иммунологии, поэтому его слова на этот счет не имеют веса.

Ранее Гебреисус сообщил, что ВОЗ инициирует проверку всех лабораторий и научных центров, где были зафиксированы первые случаи инфицирования коронавирусом. Глава организации также добавил, что надеется на содействие КНР в этом вопросе.

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Геннадий Онищенко происхождение коронавирус
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