iPhone 12 Pro Max назвали самым популярным телефоном от Apple

Вашингтон, 17 июля. Самый дорогостоящий iPhone 12 Pro Max оказался наиболее популярным смартфоном среди всей линейки Apple. Лидерскую позицию с ним разделил iPhone 11.

Такие данные появились из результатов продаж техники Apple за второй квартал 2021 года. Об этом сообщили специалисты аналитического отдела компании CIRP.

В прошлом квартале лидерскую позицию рейтинга возглавлял iPhone 11, однако спустя три месяца модели сравняли показатели. Сейчас на втором месте располагается базовая «двенадцатая» модель, а на третьем 12 mini.

Ранее издание Bloomberg заявило,что Apple намерена увеличить производство новых iPhone в 2021 году. Известно, про темпы планируют нарастить за счет выпуска «свежей» модели.