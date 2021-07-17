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Мама Аршавина назвала виновных в разрушении карьеры ее сына
Спорт
Мама Аршавина назвала виновных в разрушении карьеры ее сына
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 17 июля. Татьяна Аршавина, мама экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала о причинах спада в игре сына во время его карьеры.

По мнению женщины, карьера легенды петербургского футбола разрушилась после того, как в эфире российских телеканалов прозвучала знаменитая фраза, сказанная Аршавиным в 2012 году, приводит ее слова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Это люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы»», — заявила мать экс-футболиста.

Она также отметила, что пик карьеры форварда пришелся на выступления в «Арсенале». Нападающий перешел в лондонский клуб из «Зенита» и провел за канониров 144 матча, в которых отличился 31 раз.

Сборная России по футболу неудачно выступила на Евро-2020, завершив борьбу еще на групповом этапе. По мнению Аршавина, капитан команды Артем Дзюба не смог проявить свои лучшие качества на турнире, но «свою функцию исполнял».

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футбол аршавин карьера мама
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