Мама Аршавина назвала виновных в разрушении карьеры ее сына

Москва, 17 июля. Татьяна Аршавина, мама экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала о причинах спада в игре сына во время его карьеры.

По мнению женщины, карьера легенды петербургского футбола разрушилась после того, как в эфире российских телеканалов прозвучала знаменитая фраза, сказанная Аршавиным в 2012 году, приводит ее слова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Это люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы»», — заявила мать экс-футболиста.

Она также отметила, что пик карьеры форварда пришелся на выступления в «Арсенале». Нападающий перешел в лондонский клуб из «Зенита» и провел за канониров 144 матча, в которых отличился 31 раз.

Сборная России по футболу неудачно выступила на Евро-2020, завершив борьбу еще на групповом этапе. По мнению Аршавина, капитан команды Артем Дзюба не смог проявить свои лучшие качества на турнире, но «свою функцию исполнял».