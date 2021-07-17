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Свыше 90 человек погибли из-за наводнения в районе Арвайлер на западе ФРГ

  /   Обновлено: 17 июля 2021 08:12
Происшествия
Свыше 90 человек погибли из-за наводнения в районе Арвайлер на западе ФРГ
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Берлин, 17 июля. Жертвами последствий наводнения в немецком районе Арвайлер стали более 90 человек. Местные власти опасаются увеличения числа летальных случаев.

Сейчас районному управлению полиции известно о 618 пострадавших и около 90 погибших. Стражи порядка не исключают, что их количество может вырасти.

Мощные ливни обрушились на территории запада и юго-запада Германии в понедельник. Обильные дожди привели к разливу нескольких рек, что стало причиной наводнения. Более тысячи человек могли пропасть без вести в результате стихии.

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германия стихия наводнение
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