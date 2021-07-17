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Легковушка с прицепом опрокинулась в районе Мытищ
Происшествия
Легковушка с прицепом опрокинулась в районе Мытищ
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Мытищи, 17 июля. Легковой автомобиль с прицепом опрокинулся на МКАД в районе Мытищ. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, сообщили местные СМИ.

Известно, что на данный момент на 2,6 км затруднено движение на внутренней стороне МКАД. На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства и причины инцидента будут устанавливаться.

Минувшей ночью на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин. Движение транспорта было ограничено на трех полосах в каждую сторону.

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дтп мкад мытищи
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