Легковушка с прицепом опрокинулась в районе Мытищ

Мытищи, 17 июля. Легковой автомобиль с прицепом опрокинулся на МКАД в районе Мытищ. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, сообщили местные СМИ.

Известно, что на данный момент на 2,6 км затруднено движение на внутренней стороне МКАД. На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства и причины инцидента будут устанавливаться.

Минувшей ночью на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин. Движение транспорта было ограничено на трех полосах в каждую сторону.