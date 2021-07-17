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Миллионер Финман анонсировал первый смартфон без слежки за пользователем

  /   Обновлено: 17 июля 2021 07:54
Технологии
Миллионер Финман анонсировал первый смартфон без слежки за пользователем
unsplash.com  /  NordWood Themes

Вашингтон, 17 июля. Первый в мире смартфон, в котором полностью отсутствует цензура и слежка за пользователем Freedom Phone был анонсирован биткоин-миллионером Эриком Финманом.

Точные характеристики инновационного смартфона пока не разглашаются, однако известно, что его оснастят большим объемом внутренней памяти и камерой с высоким разрешением. Стоимость телефона составляет около 500 долларов.

Смартфон Freedom Phone будет работать на базе операционной системы FreedomOS. По словам разработчиков, телефон будет наделен всеми привычными функциями, однако не будет никуда передавать личные данные пользователя, а в случае попытки приложения отслеживать информацию, внутренняя функция Trust уведомит владельца об этом.

Ранее специалисты Роскачества заявили, что выброшенный с обычным мусором телефон может нанести серьезный вред окружающей среде. Дело в том, что при изготовлении гаджетов используются вещества и компоненты, которые долго разлагаются.

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смартфон freedom phone freedomos
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