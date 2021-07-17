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ВМС США стали виноваты в возникновении землетрясения у побережья Флориды

  /   Обновлено: 17 июля 2021 08:21
Армия
ВМС США стали виноваты в возникновении землетрясения у побережья Флориды
wikipedia.org  /  Averette / CC BY 3.0

Вашингтон, 17 июля. Землетрясение магнитудой 3,9 балла было зафиксировано у побережья Флориды после действий ВМС США. Военные решили устроить «экспериментальный взрыв».

Мощный толчок произошел недалеко от авианосца USS Gerald R. Ford. Он расположился всего в в 100 милях от побережья, передает Orlando Sentinel. Специалисты пытаются доказать, что эксперимент является экологичным и не вредит американцам.

Таким методом, или, как его называют в США, «стресс-тестом», военные намерены испытывать корабль. Испытания представляют необходимые данные для проверки ударопрочности корабля в боевых условиях. Аналогичные испытания происходили в июне этого года.

Недавно сообщалось, что американские военные в растерянности — они не знают, на что потратить усеченный бюджет. В США разгораются споры, какой проект новых видов вооружения поддержать финансированием, а на какие — наложить ограничения.

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