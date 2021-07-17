Обрушение дома на востоке Китая привело к гибели восьми человек

Пекин, 17 июля. Строящееся здание рухнуло на людей в китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. В результате происшествия смертельные травмы получили не менее восьми человек.

Четыре человека скончались в карете скорой помощи, еще столько же умерли в больницах, передает Global Times. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

В бразильском штате Пара во время строительства на людей обрушилась опора линии электропередач. В результате происшествия погибли не менее семи человек.