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Происшествия
Обрушение дома на востоке Китая привело к гибели восьми человек
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Обрушение дома на востоке Китая привело к гибели восьми человек

  /   Обновлено: 17 июля 2021 07:50
Происшествия
Обрушение дома на востоке Китая привело к гибели восьми человек
pixabay.com  /  Paul Brennan

Пекин, 17 июля. Строящееся здание рухнуло на людей в китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. В результате происшествия смертельные травмы получили не менее восьми человек.

Четыре человека скончались в карете скорой помощи, еще столько же умерли в больницах, передает Global Times. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

В бразильском штате Пара во время строительства на людей обрушилась опора линии электропередач. В результате происшествия погибли не менее семи человек.

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