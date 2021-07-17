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Авиапутешествие из Москвы в Брянск стало самым бюджетным в августе
Общество
Авиапутешествие из Москвы в Брянск стало самым бюджетным в августе
pxhere.com

Москва, 17 июля. Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список самых бюджетных авианаправлений в августе. В рейтинг попал маршрут из Москвы в Брянск.

Россияне могут вылететь из Москвы в Брянск за 800 рублей, а за 1500 и 15500 рублей — до Ульяновска и Санкт-Петербурга соответственно. Замыкают пятерку бюджетных направлений полет до Пскова за 1800 рублей и до Анапы за 1980 рублей, пишет RT.

Петербуржцам выгоднее слетать в Москву за 1550 рублей или в Архангельск за 1990 рублей. Чуть дороже выйдет авиабилет до Калуги — 2120 рублей. В пятерку бюджетных направлений вошли рейсы до Калининграда за 2500 рублей и до Нижнего Новгорода за 2850 рублей.

Путешествующие самолетом россияне имеют разные привычки. Так около 43% предпочитают бронировать места. Еще 69% опрошенных предпочитают рассматривать бортовые журналы. Почти половина респондентов аплодирует экипажу судна после посадки.

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