В РФ заявили о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии В Сирии боевики готовят инсценировку «химической атаки» в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Предположительно для провокации избран день инаугурации президента Арабской республики Башара Асада 17 июля. Диверсия планируется на линии соприкосновения с привлечением псевдогуманитарной организации «Белые каски» и местных медиаресурсов. Режиссеры фейков уже неоднократно предъявляли миру постановочные съемки мифических химатак против мирного населения с целью скомпрометировать сирийскую армию.

Причиной жесткой посадки Ан-28 мог стать некачественный керосин / Ольга Козлова Одной из версий отказа сразу двух двигателей на самолете Ан-28 в Томской области мог стать некачественный керосин. Такую версию озвучил телеканал РЕН ТВ. При неправильном хранении топлива в него из атмосферы попадает влага. Именно вода в керосине могла привести к остановке двигателей воздушного судна. Накануне пропавший с радаров самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. Все находившиеся на борту 18 человек выжили. Двое из них госпитализированы. Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» намерена выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей.

Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом wikipedia.org / Drug Enforcement Administration / Public Domain Дипломаты из России побывали в тюрьме американского города Марион штата Иллинойс. Там отбывает 25-летний срок россиянин Виктор Бут. Сотрудники нашей дипмиссии в Вашингтоне посетили соотечественника, чтобы оказать ему консульско-правовое содействие. Они поддержали узника и заявили, что продолжат отстаивать его права и интересы. Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного по запросу американских властей. Россиянина обвинили в нелегальных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Весной 2012 года Бута приговорили к 25 годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов.