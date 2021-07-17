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Дипломаты РФ встретились с Виктором Бутом. События дня
Видео
Дипломаты РФ встретились с Виктором Бутом. События дня
wikipedia.org  /  Drug Enforcement Administration / Public Domain

 

В РФ заявили о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

В Сирии боевики готовят инсценировку «химической атаки» в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Предположительно для провокации избран день инаугурации президента Арабской республики Башара Асада 17 июля. Диверсия планируется на линии соприкосновения с привлечением псевдогуманитарной организации «Белые каски» и местных медиаресурсов. Режиссеры фейков уже неоднократно предъявляли миру постановочные съемки мифических химатак против мирного населения с целью скомпрометировать сирийскую армию.

Причиной жесткой посадки Ан-28 мог стать некачественный керосин

Дипломаты РФ встретились с Виктором Бутом. События дня
 / Ольга Козлова

Одной из версий отказа сразу двух двигателей на самолете Ан-28 в Томской области мог стать некачественный керосин. Такую версию озвучил телеканал РЕН ТВ. При неправильном хранении топлива в него из атмосферы попадает влага. Именно вода в керосине могла привести к остановке двигателей воздушного судна. Накануне пропавший с радаров самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. Все находившиеся на борту 18 человек выжили. Двое из них госпитализированы. Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» намерена выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей.

Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом

Дипломаты РФ встретились с Виктором Бутом. События дня
wikipedia.org  / Drug Enforcement Administration / Public Domain

Дипломаты из России побывали в тюрьме американского города Марион штата Иллинойс. Там отбывает 25-летний срок россиянин Виктор Бут. Сотрудники нашей дипмиссии в Вашингтоне посетили соотечественника, чтобы оказать ему консульско-правовое содействие. Они поддержали узника и заявили, что продолжат отстаивать его права и интересы. Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного по запросу американских властей. Россиянина обвинили в нелегальных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Весной 2012 года Бута приговорили к 25 годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов.

МВД запустит систему «Паутина» до конца года

Дипломаты РФ встретились с Виктором Бутом. События дня
35.мвд.рф  / пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

МВД России намерено внедрить систему «Паутина» до конца текущего года. Сервис поможет раскрывать преступления и выявлять угнанный транспорт. Специальное программное обеспечение «Паутины» должно появиться в подразделениях МВД по всей территории страны. Система также предназначена для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений. С помощью «цифрового недремлющего ока» сотрудники смогут находить скрывшихся с места ДТП участников дорожного движения. Сервис позволяет автоматизировать деятельность ГИБДД по оформлению административных правонарушений. 

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