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«Питтсбург» обезопасит россиянина Малкина от драфта расширения НХЛ
Спорт
«Питтсбург» обезопасит россиянина Малкина от драфта расширения НХЛ
penguins.nhl.com

Питтсбург, 17 июля. Клуб «Питтсбург Пингвинз» защитит российского форварда Евгения Малкина от драфта расширения. Об этом заявил журналист портала The Athletic Роб Росси в своей соцсети.

По его словам, «пингвины» также защитят нападающих Сидни Кросби, Джейка Гюнцеля, Брайана Раста, Теодора Блюгера, Каспери Капанена и Джеффа Картера. Также команда обезопасит защитников Криса Летанга, Брайана Дюмолина, Коди Сеси и голкипера Кейси Десмита.

Драфт расширения НХЛ состоится в ночь на 22 июля. В лиге с нового сезона дебютирует «Сиэтл», который должен будет отобрать по одному хоккеисту из каждого клуба, не считая «Вегаса». Необходимо выбрать 30 игроков, среди которых не менее 14 форвардов, девять защитников и три вратаря.

На днях стало известно, что голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс умер в возрасте 24 лет. Причины его смерти не озвучивались.

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Евгений Малкин хоккей нхл питтсбург пингвинз
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