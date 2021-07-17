«Питтсбург» обезопасит россиянина Малкина от драфта расширения НХЛ

Питтсбург, 17 июля. Клуб «Питтсбург Пингвинз» защитит российского форварда Евгения Малкина от драфта расширения. Об этом заявил журналист портала The Athletic Роб Росси в своей соцсети.

По его словам, «пингвины» также защитят нападающих Сидни Кросби, Джейка Гюнцеля, Брайана Раста, Теодора Блюгера, Каспери Капанена и Джеффа Картера. Также команда обезопасит защитников Криса Летанга, Брайана Дюмолина, Коди Сеси и голкипера Кейси Десмита.

Драфт расширения НХЛ состоится в ночь на 22 июля. В лиге с нового сезона дебютирует «Сиэтл», который должен будет отобрать по одному хоккеисту из каждого клуба, не считая «Вегаса». Необходимо выбрать 30 игроков, среди которых не менее 14 форвардов, девять защитников и три вратаря.

На днях стало известно, что голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс умер в возрасте 24 лет. Причины его смерти не озвучивались.