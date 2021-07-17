Виктория Тарасова научилась женскому искусству у Марины Голуб

Москва, 17 июля. Покойная актриса Марина Голуб научила коллегу Викторию Тарасову женскому искусству, общению с противоположным полом. Об этом рассказала сама звезда сериала «Глухарь».

Артистки вместе работали, дружили и делили одну гримерную. Тарасова близко общалась с дочерью Голуб, ходила с ней в бассейн. Актриса призналась, что научилась у старшей коллеги вовсе не театральному искусству, передает StarHit.

«Если посмотреть на Марину... Она полная, не очень симпатичная. Но в ней столько обаяния! Мужики валялись у ее ног всегда! Даже моя сестра Марина Куделинская отмечала: «У нее от женихов отбоя нет!». Марина никогда не унывала, неприятности переживала с улыбкой. Поэтому, если случались беды, всегда вспоминала ее...», — отметила Тарасова.

Актриса ранее рассказала о проблемах в поиске любимого мужчины. Она призналась, что пока не встречала подходящего человека, к тому же ее финансовое положение многих представителей сильного пола отталкивает.