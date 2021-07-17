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Бог обмана Локи присоединится к сиквелу «Доктора Стрэнджа»

  /   Обновлено: 17 июля 2021 07:26
Общество
Бог обмана Локи присоединится к сиквелу «Доктора Стрэнджа»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 17 июля. Исполнитель роли Локи Том Хиддлстон может появиться в фильме Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом пишет THR.

Съемки сиквела «Доктора Стрэнджа» уже подошли к концу. Премьера второй части запланирована на март следующего года. Фильм расскажет о безумных путешествиях мага в исполнении Бенедикта Камбербэтча по просторам других реальностей.

Финал первого сезона сериала «Локи» подразумевает появление бога обмана в предстоящем сиквеле «Доктора Стрэнджа». Кадры со съемок еще не попали в Сеть. В компании Marvel пока эту информацию не подтвердили.

Супергеройский сериал Marvel «Локи» продлили на второй сезон. Об этом зрители узнали в конце финального эпизода. Проект основан на одноименном комиксе и связан с событиями, которые разворачивались в ленте «Мстители: Финал».

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marvel локи доктор стрэндж
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