МВД России объяснило отказ от введения сдачи ПДД велокурьерами

Москва, 17 июля. Законодательное закрепление сдачи экзамена на знание правил дорожного движения велосипедистами не имеет оснований. Об этом сообщили в МВД России.

Вопрос об изменении правового статуса владельцев велосипеда неоднократно был обсужден обществом. Прежде всего акцентировалось внимание на необходимость введения регистрации велосипедистов. Кроме этого, поступало предложение о привлечении к экзаменации на знание ПДД.

«Вместе с тем оснований для внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения экспертным сообществом сформулировано не было», — заявили в федеральном органе.

Ранее МВД озвучило условия нежелательного нахождения иностранцев в России. Прежде всего, сотрудники службы обращают внимание на создание реальной угрозы для обороноспособности или безопасности государства.