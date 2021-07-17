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МВД России объяснило отказ от введения сдачи ПДД велокурьерами
Общество
МВД России объяснило отказ от введения сдачи ПДД велокурьерами
pixabay.com  /  kaboompics

Москва, 17 июля. Законодательное закрепление сдачи экзамена на знание правил дорожного движения велосипедистами не имеет оснований. Об этом сообщили в МВД России.

Вопрос об изменении правового статуса владельцев велосипеда неоднократно был обсужден обществом. Прежде всего акцентировалось внимание на необходимость введения регистрации велосипедистов. Кроме этого, поступало предложение о привлечении к экзаменации на знание ПДД.

«Вместе с тем оснований для внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения экспертным сообществом сформулировано не было», — заявили в федеральном органе.

Ранее МВД озвучило условия нежелательного нахождения иностранцев в России. Прежде всего, сотрудники службы обращают внимание на создание реальной угрозы для обороноспособности или безопасности государства.

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