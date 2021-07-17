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Аисты спасли своих птенцов от жары взмахами крыльев в деревне Извоз

  /   Обновлено: 17 июля 2021 07:19
Общество
Аисты спасли своих птенцов от жары взмахами крыльев в деревне Извоз
pixabay.com

Волосово, 17 июля. Семейство аистов уберегло своих птенцов от тридцатиградусной жары и палящего солнца в деревне Извоз Волосовского района Ленобласти.

Птицы расположились на местной линии электропередач. Пернатым родителям пришлось спасать от жары своих деток взмахами крыльев. Соответствующее видео выложили в Instagram сотрудники Росприроднадзора по СЗФО 15 июля.

«Вот так аисты защищают птенцов от июльского зноя», — подписали публикацию специалисты.

Ранее жители Новгородской области спасли аиста с окровавленным крылом. Изначально пернатого хотели отдать в Новгородский Соколиный двор, однако учреждение отказалось принять животное.

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