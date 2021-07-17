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«Свою функцию исполнял»: Аршавин высказался об игре Дзюбы на Евро-2020
Спорт
«Свою функцию исполнял»: Аршавин высказался об игре Дзюбы на Евро-2020
vk.com  /  ФК «Зенит»

Москва, 17 июля. Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступление капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы на чемпионате Европы.

Экс-футболист подчеркнул, что все мячи приходили к Дзюбе верхом, поэтому ему сложно было что-то придумать. Аршавин также отметил, что форвард не смог проявить свои лучшие качества, в том числе, ему не хватило мобильности, передает «Чемпионат».

«В остальном он свою функцию исполнял», — сказал Аршавин.

Артем Дзюба сыграл на Евро-2020 три встречи. Ему удалось отличиться на турнире лишь один раз. Нападающий успешно реализовал удар с 11-метровой отметки в матче Россия — Дания (1:4). После этого поражения подопечные Станислава Черчесова лишились шансов на выход в плей-офф.

Триумфатором чемпионата Европы стала сборная Италии. Команда Роберто Манчини в финале обыграла англичан в серии послематчевых пенальти.

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футбол аршавин дзюба евро-2020
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