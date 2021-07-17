Вирусолог Семенов опроверг влияние SARS-CoV-2 на геном человека

Москва, 17 июля. Коронавирусная инфекция не способна влиять на изменения генома человека, в отличие от других вирусов. Об этом сообщил вирусолог Александр Семенов.

Специалист объяснил, что заболевание не обладает необходимыми структурами для интегрирования генома человека. Подобными качествами, например, обладают гепатит В и иммунодефицит, передает РИА Новости.

«Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы», — объяснил Семенов.

Ранее медики Петербурга проверили на коронавирус за сутки 41 840 человек. При этом за волонтеры обработали 10 406 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам.