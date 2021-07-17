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Тихановская в Вашингтоне встретится с американскими политиками и чиновниками
Политика
Тихановская в Вашингтоне встретится с американскими политиками и чиновниками
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вашингтон, 17 июля. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Вашингтоне встретится с высокопоставленными американскими чиновниками и политиками.

Официальные лица администрации президента США Джо Байдена с нетерпением ждут визита Светланы Тихановской в Белый дом. Об этом пишет американское агентство AFP.

Издание сообщает, что политики «продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа». Также сообщалось, что Тихановская проведет встречу с послом США в Белоруссии Джули Фишер.

Ранее пресс-служба Тихановской заявляла, что экс-кандидат на президентское кресло встретится с политиками, экспертами и белорусской диаспорой. Бывший кандидат планирует побывать в Вашингтоне, Нью-Йорке и Калифорнии.

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